Derya Uluğ: Hiçbir takıma saygısızlık yapmam

Fenerbahçeli olduğu bilinen şarkıcı Derya Uluğ, bir konser sırasında Galatasaray'a küfür ettirdiği iddiasıyla trend topic oldu. Görüntülerin orijinal halini paylaşan Uluğ, şu açıklamayı yaptı: ''Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir… Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki?""Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan, kimseyi incitmemeye her zaman özen gösteren bir insanım. Rekabet güzel şey ama saygı çerçevesinde. Bugüne kadar hiçbir takıma ya da taraftarına hakaret ya da saygısızlık içeren bir paylaşımım tavrım olmamıştır. Paylaşılan video, editlenip, kurgulanmış şekilde sosyal medyaya servis edilmiş bir videodur. Benim için küfürün savunulacak, övünülecek bir tarafı hiç bir zaman yoktur, olmayacaktır da.''