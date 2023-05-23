Dila kontrolü kaybediyor

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' , önceki gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. 35'inci bölümde; Sinan, oğlunun bakıcısından Dila ile ilgili gerçekleri öğrenir. Fıratların evini basar. Herkes Dila'nın yaptıklarına Sinan'ı nasıl kandırdığına tanık olur. Sinan'ı kaybeden Dila çılgına döner. Fırat onu tedavi olması için kliniğe yatırmadan önce odasına gönderir. Ancak Sude odaya girer onu daha da tahrik eder. Sude'ye saldıran Dila onu düşürür ve kanamasına sebep olur. Arabaya atlayıp giden Dila'nın kötü bir şey yapacağını sezen Elif, Fırat ile onun peşine düşer. Ancak Dila'yı durduramazlar. Dila yuva çıkışına gider ve kendini ifşa eden bakıcıya çarparak ezer. Hastaneye kaldıran Sude ise bebeğini kaybeder.