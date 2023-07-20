Doğum gününde sulu şaka

Murat Kurşun, bir süredir ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi Asena Kurşun'a sürpriz doğum gününü partisi organize etti. Kurşun, Cennet Koyu'na demirledikleri teknede eşinin 30'uncu yaşını kutladı. Pasta kesen Kurşun Ailesi, keyifli dakikalar geçirdi. Eşini tebrik eden şarkıcı, teknenin arka kısmına geçtiğinde Asena Hanım'dan sulu bir şaka geldi. Kurşun'u iterek suya düşüren Asena Kurşun'a ünlü şarkıcı hemen karşılık verdi. Murat Kurşun, tekneye çıkar çıkmaz eşini suya itip kahkaha attı.