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Giriş Tarihi: 25.4.2024 12:00 Son Güncelleme: 25.4.2024 12:15

Doğum kilolarıyla gündemdeydi! Son pozuyla yıktı geçirdi: "Güzelliği hiç değişmiyor"

Victoria's Secret'ın efsanevi mankenlerinden Adriana Lima, son yıllarda yaşadığı fiziksel değişimle sıklıkla gündemde. Özellikle doğum kilolarına dair yapılan yorumlar, "estetik mi yaptırdı?" soruları ve aldığı kilolarını vermeyişine dair eleştiriler uzun bir süre boyunca güzel mankenin üzerindeki büyük baskıların ana sebebi haline gelmişti. Fakat paylaştığı son pozla tüm bunlara bir noktayı koymuş gibi görünüyor.

Üçüncü kez anne olan Adriana Lima, son yıllarda özellikle aldığı kilolar sebebiyle magazin dünyasının gündeminden düşmüyordu. Buna karşı çıkan ve kadın bedenine bir baskı olarak nitelendirenlerin yanı sıra güzelliği bitti diyenler arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Katıldığı davetlerde, aynı zamanda yüzündeki değişimle de gündeme gelen güzel manken, estetik yaptırdı iddialarına da cevap vermesi gerekti. Hatta sosyal medyada paylaştığı "makyajsız halleriyle" bunu yapmadığını ispatlamaya çalıştı.

Estetik iddialarına karşı yayınladığı sosyal medya gönderisinde; "Bir ergen kız çocuğu, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" diyerek hayatını anlatmaya çalıştı.

3 çocuklu bir anne olarak aslında ne denli yoğun olduğunu insanlara anlatmaya çalıştığı zamanlar yaşayan Adriana Lima, oldukça zor zamanlar geçirdi.

Uzun zaman sonra sosyal medyasında paylaştığı gönderisi ise büyük gündem haline geldi. Dün paylaşılan fotoğrafa gelen yorumlar ise; Adriana Lima'ya yüzlerce destek veren cümlelerdi.

"Her zaman muhteşemsin", "Efsane" yorumları ile birçok hayranının desteğin alan yıldız, aynı zamanda fiziksel görünümüyle de birçok övgü aldı.

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Doğum kilolarıyla gündemdeydi! Son pozuyla yıktı geçirdi: "Güzelliği hiç değişmiyor"
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