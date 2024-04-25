Doğum kilolarıyla gündemdeydi! Son pozuyla yıktı geçirdi: "Güzelliği hiç değişmiyor"

Estetik iddialarına karşı yayınladığı sosyal medya gönderisinde; "Bir ergen kız çocuğu, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" diyerek hayatını anlatmaya çalıştı.