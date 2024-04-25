Doğum kilolarıyla gündemdeydi! Son pozuyla yıktı geçirdi: "Güzelliği hiç değişmiyor"

Üçüncü kez anne olan Adriana Lima, son yıllarda özellikle aldığı kilolar sebebiyle magazin dünyasının gündeminden düşmüyordu. Buna karşı çıkan ve kadın bedenine bir baskı olarak nitelendirenlerin yanı sıra güzelliği bitti diyenler arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.
Katıldığı davetlerde, aynı zamanda yüzündeki değişimle de gündeme gelen güzel manken, estetik yaptırdı iddialarına da cevap vermesi gerekti. Hatta sosyal medyada paylaştığı "makyajsız halleriyle" bunu yapmadığını ispatlamaya çalıştı.
3 çocuklu bir anne olarak aslında ne denli yoğun olduğunu insanlara anlatmaya çalıştığı zamanlar yaşayan Adriana Lima, oldukça zor zamanlar geçirdi.
Uzun zaman sonra sosyal medyasında paylaştığı gönderisi ise büyük gündem haline geldi. Dün paylaşılan fotoğrafa gelen yorumlar ise; Adriana Lima'ya yüzlerce destek veren cümlelerdi.
"Her zaman muhteşemsin", "Efsane" yorumları ile birçok hayranının desteğin alan yıldız, aynı zamanda fiziksel görünümüyle de birçok övgü aldı.