D&R imza gününde terapi gibi söyleşi

PROF. Dr. Uğur Batı ve Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur'un birlikte kaleme aldığı, insanın tüm hallerini incelikle anlatan 'Hayat İlerlemek Kadar Geride Bırakabilmektir'in imza günü D&R Zorlu'da gerçekleşti. Uğur Batı'nın, kitaba da ilham veren "Geride bırakamazsak ne olur?" sorusuna verdiği cevap ilgi çekiciydi: "Sonsuz döngüde aynı hayal kırıklıklarını yaşamaya devam ederiz." Mehmet Sungur ise "Neden mutlu olamıyoruz?" sorusuna verdiği varoluşsal mükemmeliyetçilik cevabıyla imza gününe gelen okurlarına adeta terapi yaptı.