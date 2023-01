Dramatik rol istiyorum ama hep komedi geliyor

Kutsal Damacana 4 filmi açılış rekoru kırdı. Film çekerken kime söylediysem hasretle bekliyordu. O yüzden bu sonuç beni şaşırtmadı. Biz Buket'le çok eski arkadaşız. Esas annesiyle yakın dostuz. Bu filmde de beraber rol aldık ama hiç karşılaşmadık. İki farklı aileleri oynuyoruz.Şafak Sezer gurme ben de öyleyim. Polat Yağcı ile Şafak "Canın ne istiyor?" deyip her istediğimi getirdiler sağ olsunlar. Daha çok sofrada oturdum ben o yüzden.Filmin yanı sıra 10 yıldır kapalı gişe oynayan bir oyunum var, Aşk ve Komedi diye. Başımdan geçenleri anlatıyorum. Gerçek oluşu insanlara samimi geldi. Gitmediğim yer kalmadı. 780'den fazla sahneye çıktım. Çok talep var. 14 Şubat'ta Ataköy'de Yunus Emre Sahnesi'nde oynayacağım. Sonra turneye çıkacağım. 14 Şubat deyince herkes beni arıyor. Adım aşk kadınına çıktı. "Kadın erkek ilişkisini en iyi o bilir" diye beni çağırıyorlar. Benim yaşadıklarım da az değil. Birisi aynı adamla olmak üzere 4 kez evlendim. Bir keresinde boşanma saatim çay saatine denk geldi. Buket'in annesi yakın arkadaşım. "Siz çayı koyun ben bir boşanıp geleceğim" diye çıktım, hâkim ne derse "evet" dedim, boşandım geldim. Boşanmak tabii ki komik bir şey değil. Ama ben bunun komedisini seçiyorum. Hayata aşk ve komediyle bakıyorum. Yaşanmışlık anlatıyorum, o yüzden seviliyor.Anlattığım şeyleri komedi diye anlatıyorum ama o kadar zordu ki, tek bir kadın olarak bir çocuk yetiştirmek, sanatçı olmak hepsi zor. Ben bardağın dolu tarafına bakıyorum. Bu hayat bize verilmiş bir armağan. Devamlı mutsuzluk yaşayacağıma ufak şeylerden mutlu yaşamayı seçtim.2 kişinin geçinmeye gönlü varsa o ilişki yürüyor. Çok basit. 4'ten sonra buna karar verdim. Bundan sonra asla düşünmüyorum. Aşka her zaman niyetim var ama evliliğe yok.10 yıldır dizi teklifini kabul etmedim. Çünkü hep aynı roller geliyor. Ben dramatik bir rol istiyorum, sürekli komedi geliyor.Kutsal Damacana 4 Şafak Sezer'le ikinci filmimiz. Şafak çok güldürdü filmde. Ben zaten dalağı düşük bir insanım. Çekerken de çok güldüm. Şafak'ın kızı Irmak benim kızımı oynadı. Her anımız gülerek geçti.37 yıldır her yıl tiyatrom var. Annem çocuk tiyatrosunu bana devretti. Orada oynamaya vaktim olmuyor. Dizi, film ve oyunum olmadığı zaman çocuk tiyatrosuna ağırlık veriyorum. Bizim işin devamlılığı yok maalesef. O yüzden tiyatro hep hayatımda oldu.'Seni Unutmak İstemedim ki' adlı oyunumla turnem devam ediyor. Özel tiyatro sahipleri kiraları düşürse keşke.Demir KadınNeslican filmimiz Cuma günü gösterime girdi. Çok güzel yorumlar geliyor.Senaryo beni çok etkiledi. İnsana neyin kıymetli olduğunu hatırlattığı için, en ağlanmayacak yerlerde ağladım. Neslican, 4 kez kansere yakalanmış 3 sefer yenebilmiş, 21 yaşında hayatını kaybeden bir kız. Fakat mücadelesiyle gülümsemesiyle herkese umut vermiş olan bir karakter.En çok zorlandığım şey empati kuramamaktı. Kimse böyle bir durumla empati kurmak istemez. Bacağımda ağrı hissettiğim bile oldu. Doktora bile gittim, "Sete başlayacağım, kontrol edin gönlüm ferah olsun" dedim. Sen delirdin herhalde deyip yolladılar beni.Saçlarımı kazımam teklif edildiğinde bunu yapmak için doğru bir yaşta olduğumu düşündüm. 1.5 senede uzadı zaten. Ama kendimi saçsız görünce şoke oldum. Takarım diye çok peruk aldım ama kullanmadım. Saçımı kazıyıp dışarı çıktığımda insanların bana bakışı içimdeki gücü bulmama yardımcı oldu. O bakışlar güçlendirdi beni.Neslican'ın önce ablası Nazlıcan'la tanıştık. "İyi ki sen oynuyorsun, sana çok güveniyoruz" dedi. Benim ilk tedirginliğimi atmama yardımcı oldu, sonra annesi Fatma teyze setimize geldi. Bana sanki kızına sarılır gibi sarıldı. Hayatımdan hiç atamayacağım kıymetli bir andı. Ailesinin desteği çok önemliydi. Neslican bunu isterdi dediler.Müziğin içine doğdum. Dedem Halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif'in müzikal fikirlerinden etkilenerek büyüdüm. Böyle bir gene sahip olduğum için çok mutluyum. İçimde hep müzik büyüdü doğduğumdan beri. Çok küçük yaşta bağlamayla tanıştım. Onun fikirlerinin ağırlığında yaşamak çok büyük bir sorumluluk. İfade biçimleri sürekli değişiyor. Mesela ben farklı bir müzik perspektifine doğru yöneldim. Pop arabesk diyebileceğimiz türde eserler yapıyorum. Yeni şarkım Tövbesiz Günah, elektronik aranje üzerine yapıldı. Kendi bestelerim dışında 2 senedir yapımcılık yapıyorum.2014yılında Musul Konsolosluğu'nda rehin alınan 49 vatandaşımızın kurtarılma operasyonunu anlatıyor 49 filmi. Hazırlık süreci zordu. Ciddi bir ön hazırlık yapıldı. Kilis ve Gaziantep'te çekildi. Hiçbirimiz dublör kullanmadık. 1.5 ay dövüş koreografileri çalıştık. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. 6 ay sakallarımı uzattım. Takma sakal yerine kendi sakallarımla oynamak istedim. Bir istihbarat ajanını canlandırdım.Aynı zamanda müzikle ilgileniyorum. Anadolu'daki nefesleri elektronik altyapıyla uyarlayıp yeni nesille tanıştırmaya çalışıyorum. Pir Sultan Abdal'ın 'Ötme Bülbül Ötme' türküsünü seslendirdim. Yapay zeka teknolojisini kullandık klipte. Bu anlamda da Türkiye'de bir ilk oldu.