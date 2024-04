‘Dünya Filistin’i yüzüstü bıraktı’

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'ni anlatan 'The Crown' dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi el-Fayed'i canlandıran Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak niteledi. 75. Emmy Ödülleri töreninde sol avucunun içine 'Never Again' (Bir daha asla) sloganını yazarak Gazze'deki soykırımı protesto eden oyuncu, geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı. Ünlü oyuncu "Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı.Dünya başarısız oldu" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir şey yapmadılar, yapmamaktan daha kötüsünü yaptılar. (İsrail'i) silahlandırdılar ve desteklemeye devam ediyorlar. Gazze halkına mesajım; sizinleyiz ve üzgünüz. Yaptıklarımızın hiçbiri yeterli olmadığı için üzgünüz. Bu durum sona erene kadar yanınızda olmaya, sizinle birlikte durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."