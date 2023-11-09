Dünyaca ünlü çocuk yıldız ölü bulundu! Rehabilitasyon merkezindeyken...

Evan Ellingson'ın ölümünü inceleyen kolluk kuvvetlerine göre 35 yaşındaki aktörün ani ölümü, vefatı sırasında yakınında bulunan eşyalara bakılarak aşırı doz olarak değerlendiriliyor.

Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyleyen güvenlik güçleri, bir cinayet olmadığını, dikkate aldıkları durumun aşırı doz olduklarını belirtti. Fakat net bir bilgi için adli tıptan gelecek olan toksikoloji raporunun beklendiğine dair bilgi verdiler.

Yapılan ilk belirlemelere göre olay yerinde "uyuşturucu malzemelerin" bulunması, Ellington'ın aşırı doz sebebiyle öldüğüne dair tahminleri güçlendiriyor. Fakat son bir karar için tam otopsi yapılması ve toksikoloji raporlarının gelmesi bekleniyor.