Dünyaca ünlü çocuk yıldız ölü bulundu! Rehabilitasyon merkezindeyken...

13 yaşında oyunculuğa başlayan Ellingson, kariyerinde önemli dizilerde rol alsa da, son zamanlar yaşadığı süreçler büyük bir zorluğu da beraberinde getirmişti. Babası Micheal Ellingson, oğlunun bir madde bağımlılığı merkezinde olduğunu söyledi.
Kendisinin madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söyleyen baba Ellingson, son zamanlarda gayet iyi durumda olduğunu, ani ölümünün ise arkadaşları ve ailesinde büyük bir şok etkisine sebep olduğunu belirtti.
Evan Ellingson'ın ölümünü inceleyen kolluk kuvvetlerine göre 35 yaşındaki aktörün ani ölümü, vefatı sırasında yakınında bulunan eşyalara bakılarak aşırı doz olarak değerlendiriliyor.
Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyleyen güvenlik güçleri, bir cinayet olmadığını, dikkate aldıkları durumun aşırı doz olduklarını belirtti. Fakat net bir bilgi için adli tıptan gelecek olan toksikoloji raporunun beklendiğine dair bilgi verdiler.
Yapılan ilk belirlemelere göre olay yerinde "uyuşturucu malzemelerin" bulunması, Ellington'ın aşırı doz sebebiyle öldüğüne dair tahminleri güçlendiriyor. Fakat son bir karar için tam otopsi yapılması ve toksikoloji raporlarının gelmesi bekleniyor.
EVAN ELLINGSON KİMDİR?
Ellingson oyunculuğa 13 yaşında başladı ve daha sonra "General Hospital", "Titus", "That Was Then", "Mad TV", "Bones" ve "24" gibi dünyaca ünlü dizilerde rol aldı.
Film çalışmaları arasında "Walk the Talk", "Letters from Iwo Jima", "Rules of the Game" ve "The Gristle" gibi büyük yapımlar yer alıyor.