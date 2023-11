Dünyaca ünlü çocuk yıldız ölü bulundu! Rehabilitasyon merkezindeyken...

EVAN ELLINGSON KİMDİR?

Ellingson oyunculuğa 13 yaşında başladı ve daha sonra "General Hospital", "Titus", "That Was Then", "Mad TV", "Bones" ve "24" gibi dünyaca ünlü dizilerde rol aldı.

Film çalışmaları arasında "Walk the Talk", "Letters from Iwo Jima", "Rules of the Game" ve "The Gristle" gibi büyük yapımlar yer alıyor.