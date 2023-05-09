Dünyaca ünlü dergiden Tülin Şahin’e övgüler: Boğaz’ın prensesi dünyayı etkileyen model

Dünyaca ünlü model Tülin Şahin, İngiltere merkezli, 15 ülkede yayınlanan ve üç ay piyasada kalan moda ve bir lifestyle dergisinin son sayısına kapak oldu. Dergi, Şahin'in kariyerindeki 24'üncü yılını kutladı. Tülin Şahin'i 'Bir markadan çok daha fazlası... Dünyamıza etki bırakmış bir model' başlığıyla kapağına taşıyan ve içerikte sekiz sayfa yer veren dergi, Şahin'in stiline, çalışma disiplinine, görünümüne ve Avrupai tarzına övgüler yağdırdı.Dergide, Şahin için, "24 yıllık kariyer kolay kolay kimseye nasip olmaz... O da bunu şansa elde etmedi. Çok çalışkan bir 'süper model' var karşınızda... Dünya onu 'Türk Cindy' olarak tanıyor ama o sadece bu benzerliğe ve fiziğine dayanarak yaşamıyor. Türk Cindy lakabının dışında yabancı basın ona 'Bosphorus Prensesi' başlığını da yakıştırıyor. Bu noktaya çalışarak geldi" cümlelerine yer verildi.