Dünya’da bir yer prömiyer yapıyor

ATV dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Cerkutay rolüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, Dünya'da Bir Yer adlı tiyatro oyunun yönetmenliğini üstlendi. Ushan Çakır ve İmer Özgün'ün rol aldığı oyun, zaman atlamalarıyla bir arazinin tarihini ve tarihi birbirine bağlayan unsurlarını akıcı bir şekilde anlatıyor. Küresel ısınmanın insanlık üzerindeki etkilerini, tarihimizi ve geleceğe olan sorumluluklarımızı sorguluyor. Dünya'da Bir Yer, yarın İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de prömiyer yapacak.