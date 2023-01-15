Haberler Günaydın Haberleri Dünya’da bir yer prömiyer yapıyor
Giriş Tarihi: 15.1.2023

Dünya’da bir yer prömiyer yapıyor

Dünya’da bir yer prömiyer yapıyor
ATV dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Cerkutay rolüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, Dünya'da Bir Yer adlı tiyatro oyunun yönetmenliğini üstlendi. Ushan Çakır ve İmer Özgün'ün rol aldığı oyun, zaman atlamalarıyla bir arazinin tarihini ve tarihi birbirine bağlayan unsurlarını akıcı bir şekilde anlatıyor. Küresel ısınmanın insanlık üzerindeki etkilerini, tarihimizi ve geleceğe olan sorumluluklarımızı sorguluyor. Dünya'da Bir Yer, yarın İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de prömiyer yapacak.
Şarkıların Cumhuriyeti İle Zamanda Yolculuk
Şarkıların Cumhuriyeti İle Zamanda Yolculuk
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya’da bir yer prömiyer yapıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA