‘Dünyaya bir daha gelsem yine tiyatrocu olurum’

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, oyuncu, senarist ve yazar Suphi Tekniker'i konuk etti. Birçok unutulmaz Yeşilçam filminin senaryosuna imza atmış, oyuncu ve yazar Suphi Tekniker tiyatroya nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: "Tiyatrocu olacağım deyince babam kıyameti kopardı. Mülkiyeye girip vali olmamı isterdi. Mesleğimi çok severim. Dünyaya bir daha gelsem yine tiyatrocu olurdum. Ben Darülbedayi oyuncularının son kuşağıyım. Onlardan çok şey öğrendim. Mesela çok güzel konuşurlardı."