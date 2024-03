Dünyaya ‘Susma’ çağrısı

Sanatçı Özgür Can Çoban, Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmamak ve tüm dünyaya yaşananların kanıksanmaması gerektiğini hatırlatmak için harekete geçti.Sözleri Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'a, düzenlemesi Özgür Can Çoban'a ait 'Gazze'ye Ağıt' eseri ile büyük dikkat çeken Çoban, "Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadığı acılara, adaletsizliğe ve zorluğa dikkat çekmek, bu konuda duyarlılık oluşturmak için sessiz kalmak imkansızdı" dedi.Projesi Burak Uçman ve Hüseyin Küçük'e ait olan 'Gazze'ye Ağıt' (Mourning for Gaza) video klibi İngilizce ve Arapça alt yazı ile yaşanılan zulüm ve soykırım dehşetinin görüntülerini tüm dünyaya duyuruyor.