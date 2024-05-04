Duygusal ve pratik bir milletiz

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, 29. Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali'nde bir söyleyişe katıldı. Atasever, sektörle ilgili samimi açıklamalar yaptı:Çok derin bir geçmişi olan toplumuz. Projelerimizde de bunlardan besleniyoruz. Çok pratik ve çalışkanız. Çok duygusalız ve bu samimiyeti işlerimize de yansıtıyoruz. Her hafta bir sinema filmi çekiyoruz. Sizin 3 bölüm olarak izledikleriniz biz de bir bölüm olarak yayınlanıyor. Ama çok iyi ekiplerimiz var.Tiyatroda oyuncunun gözbebeğini görmezsiniz. Yüzündeki çizgileri göremezsiniz. 1 saat boyunca oyuncu aynı duyguda kalır ama tiyatro hata kabul etmez. Sinemada ise uzun süre aynı duyguda kalmak zorundasınız. Bazen uzun süren saatler bazen de günlerce...Canlandırdığınız karakter için uzun süreler çalışıyorsunuz. Ben bir hemşireyi canlandırıyordum, danışman doktor ve hemşirelerimiz vardı. Ameliyat dikişi yapmayı bile öğrenmiştik.