‘Ebru sanatının iki yüzü var’

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'i konuk etti. Tekstilci ve dokuma atölyesi mezunu olan Barutçugil, mesleğini hiç yapmadığını, 50 senedir ebru sanatıyla ilgilendiğini belirterek, "Başladığım yıllarda ebru sanatının bugün geldiği noktayı hayal bile edemezdim. Çok mutluyum, bu sanatlar kaybolmayacak. Hem de gençler adına mutluyum" dedi. Ebru sanatının iki yüzü olduğunu söyleyen sanatçı; "Görünen yüzü; boyalı bir kağıt. Görünmeyen yüzünde ise çok derin duygular ve ilahi güzellik arayışı var" diye konuştu.