Ece Seçkin: Çok kötü şekilde iki yıl sürdü! "Yedi ay işkence çektim"

21 Ekim'de İstanbul konserinde dinleyicilerle buluşacaksın. Seyirciyi neler bekliyor?
Benim için sahne ve performans kariyerimdeki en önemi nokta diyebilirim. Bunun için senelerdir çaba sarf ediyorum. Sadece bu konser için değil, bütün konserler için çok özel hazırlanıyoruz. Ve Türkiye'de çok fazla yapılmayan bir şovu icra ediyoruz. Vadi konseri için şovumuza şov ekledik diyebilirim. Son dönemlerin en iddialı konserlerinden olacak.
Geriye dönüp baktığında kariyer serüvenini nasıl özetlersin?
Bu yol tabii ki çetrefilliydi ama çok da keyifliydi. Bugün işlerin geldiği nokta, bu sahne performansı, insanların tepkisi, sosyal medyada bunların çok iyi şekilde konuşuluyor olması beni çok mutlu ediyor. Yorulduğum her an, döktüğüm her ter için mutluluk duyuyorum.
Dünya starlığı hayallerini süslemiyor mu?
Hayır, dünya starı olmayacağım. Şu an olduğum yerden, her şeyden çok memnunum. Hayatımdan, kariyerimden, kariyerimin gittiği yerden… Böyle de devam etsin inşallah.
İDOLÜM HEP CHRİSTİNA AGUİLERA
Senin bu serüvende hayranı olduğun bir isim var mıydı?
Tabii ki vardı. Celine Dion, Lara Fabian ve benim en büyük idolüm hep Christina Aguilera'ydı. Vokal tekniği, duruşu, karizması, çocukluğumdan beri en çok ondan etkilenirdim. Televizyona yapışırdım onu gördüğümde. Hâlâ etkileniyorum. Bir araya da geldik. Yanındayken çok heyecanlandım.
Evlilik popstarlığı gölgeliyor mu sence?
Bu yönetim tarafının ivmesi yükselen, parlayan genç kadın popstarlarla ilgili korkularıydı. O dönem çalıştığım menajerimin herhalde hayattaki en büyük korku benim aşık olmamdı, bırak evlenmeyi… Belki de bunlar geçmişte yaşandı, aşka kendilerini kaptırıp, meslekten uzaklaştılar. Ama bende tam tersi oldu. Çok küçük bir çocuktum Çağrı (Terlemez) ile tanışıp aşık olduğumda. İki senedir evliyiz ama uzun yıllardır beraberiz. 6-7 yıl oluyor. O birlikte olduğunuz kişiyle de çok alakalı bence. Ben eşimden çok büyük destek, yol arkadaşlığı gördüm.
FİLM HİKAYESİ GİBİ…
Eşinle tanışma hikayeniz çok çarpıcı…
Film hikayesi gibi… Bir uçakla yolculuğundaydım, o da o gün uçaktaydı. Gördüğüm an onunla evleneceğime karar verdim. Bir yerlerde, bir zamanda tanışıyorduk gibi hissettim ama ilk defa fiziksel olarak yüz yüze geldik. Görür görmez 'Ben evleneceğim bu adamla' dedim ve öyle de oldu.
Evlilik nasıl gidiyor?
Güzel gidiyor, hayatımda çok değişen bir şey olmadı benim. İlişkimiz çok daha güzelleşti. Evlilikten korkan arkadaşlarıma cesaret veriyorum.
Anne olmak istiyor musun?
İstiyorum. Doğru zamanda olacağına inanıyorum.
Pilot eşi olmanın avantajları ve dezavantajları neler?
Zor bir hayat. Şu kötü oluyor tabii 3-4 gün küçük bir turneden dönmüşsün, evde beraber oturup bir yemek yemek istiyorsun ama yalnızsın. İki gün daha onun gelmesini beklemek gerekiyor mesela. Yalnız kaldığım zaman bazen kendimi kötü hissediyorum. Ama benim gibi binlerce kaptan eşi olan ya da havacılık sektöründe çalışıp ailesi olan insanlar var. Onlar beni anlayacaklardır. Uzak mesafe ilişkisi gibi olabiliyor bazen.
HER ŞEY YOLUNDA, ATLATTIM
Sosyal medyadaki yorumları okur musun?
Okumuyorum artık. Bu kıyafet mevzusundan sonra olay gerçekten çığırından çıktı. Bu konu artık mide bulandırıcı bir noktaya geldi. Alakalı alakasız bu soruluyor, sahne kıyafetleriniz çok konuşuluyor. Sahne kıyafetinin konuşulmasından daha doğal ne var? Çok iddialı bizde çok açık olması lazım demek ya... İğreti oldum o yüzden. Güzel kadın tabii ki giyecek. Bunu kendim için söylemiyorum. Çok iyi vücutlu bir kadının six packlerini ben de görmek istiyorum. Adabımuaşeret çerçevesinde. Ama iki senedir bu konuyu konuşuyoruz mesela.
Biraz hastalık sürecinden bahsedelim mi, şu an nasılsın?
İdiyopatik kronik alerji, yani sebebi bilinmeyen, tanısı konulamayan… Çok kötü şekilde iki yıl sürdü. Rahatsızlığımın ne olduğunun bulunması biraz zor olduğu için doğru tedaviye başlayamamıştık. Ama sonra doktorumun teşhis koyması ve doğru tedaviyle hayatım kolaylaştı. Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik. Ve iki aydır o atakları geçirecek, hastanelik olacak şeyler yaşamadım. Çok dua ediyorum, bana da çok dua eden insan var. Hep mesajlar attılar, aradılar, onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırla atlattık gibi gözüküyor.
Hastanede ne kadar kaldın?
Hasta serüvenim çok uzun sürdü. O dönemde paylaşamadım yaşadıklarımı, hastalanıyorsun, sen de bir insansın ve ağır bir rahatsızlık geçiriyorsun. Ama sanki bu senin zayıf bir tarafınmış, göstermemelisin gibi düşünmüştüm. Halbuki tam tersi keşke paylaşsaymışım. Belki o destekle, moralle çok daha hızlı toparlayacaktım. Ama sonradan anlattım ve bak herkesin verdiği moral bana ne kadar iyi geldi ki iyileştim. Şu an iyiyim, her şey yolunda atlattık diyebiliriz.