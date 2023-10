Ece Seçkin: Çok kötü şekilde iki yıl sürdü! "Yedi ay işkence çektim"

21 Ekim'de İstanbul konserinde dinleyicilerle buluşacaksın. Seyirciyi neler bekliyor?

Benim için sahne ve performans kariyerimdeki en önemi nokta diyebilirim. Bunun için senelerdir çaba sarf ediyorum. Sadece bu konser için değil, bütün konserler için çok özel hazırlanıyoruz. Ve Türkiye'de çok fazla yapılmayan bir şovu icra ediyoruz. Vadi konseri için şovumuza şov ekledik diyebilirim. Son dönemlerin en iddialı konserlerinden olacak.

Geriye dönüp baktığında kariyer serüvenini nasıl özetlersin?

Bu yol tabii ki çetrefilliydi ama çok da keyifliydi. Bugün işlerin geldiği nokta, bu sahne performansı, insanların tepkisi, sosyal medyada bunların çok iyi şekilde konuşuluyor olması beni çok mutlu ediyor. Yorulduğum her an, döktüğüm her ter için mutluluk duyuyorum.

Dünya starlığı hayallerini süslemiyor mu?

Hayır, dünya starı olmayacağım. Şu an olduğum yerden, her şeyden çok memnunum. Hayatımdan, kariyerimden, kariyerimin gittiği yerden… Böyle de devam etsin inşallah.

İDOLÜM HEP CHRİSTİNA AGUİLERA

Senin bu serüvende hayranı olduğun bir isim var mıydı?

Tabii ki vardı. Celine Dion, Lara Fabian ve benim en büyük idolüm hep Christina Aguilera'ydı. Vokal tekniği, duruşu, karizması, çocukluğumdan beri en çok ondan etkilenirdim. Televizyona yapışırdım onu gördüğümde. Hâlâ etkileniyorum. Bir araya da geldik. Yanındayken çok heyecanlandım.

Evlilik popstarlığı gölgeliyor mu sence?

Bu yönetim tarafının ivmesi yükselen, parlayan genç kadın popstarlarla ilgili korkularıydı. O dönem çalıştığım menajerimin herhalde hayattaki en büyük korku benim aşık olmamdı, bırak evlenmeyi… Belki de bunlar geçmişte yaşandı, aşka kendilerini kaptırıp, meslekten uzaklaştılar. Ama bende tam tersi oldu. Çok küçük bir çocuktum Çağrı (Terlemez) ile tanışıp aşık olduğumda. İki senedir evliyiz ama uzun yıllardır beraberiz. 6-7 yıl oluyor. O birlikte olduğunuz kişiyle de çok alakalı bence. Ben eşimden çok büyük destek, yol arkadaşlığı gördüm.