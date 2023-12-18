Ece’ye adli kontrol talebi

Eskieşi Mehmet Bilir'in iş yerlerinin motosikletli ve kasklı kişiler tarafından kurşunlanması olaylarıyla ilgili 5 kişiyle birlikte "Azmettiricilik" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın (32) İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla gözaltına alınan Ronay ve diğer şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ece Ronay ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. İddialara göre; diğer şüpheliler Kocaeli Gebze ve Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana gelen kurşunlama olaylarının azmettiricisinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf etti. Akkuş ile Ronay'ın arasında irtibat tespit edilemediği bilgisine ulaşıldı. Ronay, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.