Ender Saraç davete başkasıyla gidince eşi ortalığı birbirine katmıştı: Kavalye davası

Doktor ve yazar Ender Saraç, geçtiğimiz ay düzenlenen bir ödül törenine, birlikte kitap yazdığı astrolog Aygül Aydın ile katıldı. Aynı törene yalnız başına giden ünlü doktorun eşi Benan Saraç, bu duruma sinirlenip ikilinin videolarını sosyal medyada paylaştı.Bu paylaşımlar nedeniyle zor durumda kaldığını belirten astrolog Aydın, Benan Saraç'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.Aydın şikayet dilekçesinde, "Bu paylaşımlar sonrası hakkımda dedikodular çıktı, eşimle aramda sorunlar oluştu. 11 yaşında bir çocuğum var, bu haberlerden olumsuz etkilenmemesi için onu okula gönderemedim.İş arkadaşı olduğum kişi ile hakkımda aslı olmayan iddialarda bulunarak hakaret ve yalan paylaşımlar yapan Benan Saraç'tan davacı ve şikayetçiyim" dedi.