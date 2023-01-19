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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Ender Saraç davete başkasıyla gidince eşi ortalığı birbirine katmıştı: Kavalye davası

Doktor Ender Saraç, bir ödül törenine astrolog Aygül Aydın ile katılınca, eşi Benan Saraç “Ben dururken sen ona nasıl kavalyelik edersin?” diyerek Aydın’ı hedef alan sosyal medya paylaşımları yapmıştı. Astrolog Aydın, “Hakarete uğradım” diyerek Benan Saraç’tan şikayetçi oldu

Emir SOMER Emir SOMER
Ender Saraç davete başkasıyla gidince eşi ortalığı birbirine katmıştı: Kavalye davası
EŞİNİ ONUNLA GÖRÜNCE SİNİRLENDİ
Doktor ve yazar Ender Saraç, geçtiğimiz ay düzenlenen bir ödül törenine, birlikte kitap yazdığı astrolog Aygül Aydın ile katıldı. Aynı törene yalnız başına giden ünlü doktorun eşi Benan Saraç, bu duruma sinirlenip ikilinin videolarını sosyal medyada paylaştı.



Bu paylaşımlar nedeniyle zor durumda kaldığını belirten astrolog Aydın, Benan Saraç'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.



'HAKKIMDA DEDİKODU ÇIKTI'
Aydın şikayet dilekçesinde, "Bu paylaşımlar sonrası hakkımda dedikodular çıktı, eşimle aramda sorunlar oluştu. 11 yaşında bir çocuğum var, bu haberlerden olumsuz etkilenmemesi için onu okula gönderemedim.



İş arkadaşı olduğum kişi ile hakkımda aslı olmayan iddialarda bulunarak hakaret ve yalan paylaşımlar yapan Benan Saraç'tan davacı ve şikayetçiyim" dedi.
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Ender Saraç davete başkasıyla gidince eşi ortalığı birbirine katmıştı: Kavalye davası
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