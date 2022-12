Ercan Saatçi’nin acı günü! Ercan Saatçi’nin babası Hikmet Saatçi hayatını kaybetti

Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı. 1988 yılında lisedeki okul arkadaşı ile yaptıkları "I Will Cry" adlı şarkı ile "Hey" dergisinin yarışmasını kazandı.

1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasında "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı.