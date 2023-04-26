Eşe karşı cinsel saldırı davası yeniden görülüyor

Merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, telefondaki eski kız arkadaşının attığı mesajı eşi Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine çiftin arasında tartışma çıkmıştı. Şeyhmus Tatlıcı'nın 32 haftalık hamile eşine hakaretlerde bulunarak eline aldığı kolonya şişesiyle 'Seni yakacağım' şeklinde tehdit ettiği ileri sürülmüştü. İddiaya göre, Şeyhmus Tatlıcı çeşitli yöntemlerle cinsel saldırıda da bulunmuştu.2020'de görülen davada sanık Şeyhmus Tatlıcı iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası almıştı. Yargıtay'a taşınan kararda olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanları göz önüne alınarak, Şeyhmus Tatlıcı'ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığı belirtilmişti.10 yıl hapis cezasını çok bulan Yargıtay'ın kararına uyan yerel mahkeme davanın yeniden görülmesine karar verdi. Mağduriyetinin çok büyük olduğunu belirten Melisa Tatlıcı, "Bir an önce süreç bitsin, mümkün olan en büyük ceza verilsin" dedi. Yeniden görülmeye başlayan nitelikli cinsel saldırı davasında Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı Uğur Uğurlu, "Cinsel saldırıya ilişkin alınmış bir rapor yok. Oluşan semptomlar doğuma ilişkin olabilir, rapor alınsın" dedi. Melisa Tatlıcı ise eşinin Zanzibar'da partilere katıldığını, Dubai'den paylaşımlar yaptığını söyledi.Melisa Tatlıcı'nın avukatı Köksal Bayraktar "Mağdur edebiyatı yapmıyoruz. Bunlar çekilen ıstırapların dile getirilmesidir. Sanık hem suçlu hem güçlüdür. Neden mahkemede yok, neden gelmiyor?" dedi. Mahkeme sanık avukatların kovuşturulmanın genişletilmesi taleplerini reddederek, Şeyhmus Tatlıcı'nın yurt dışı yasağının devamına karar vererek, önümüzdeki celseye zorla getirilmesine karar verdi.