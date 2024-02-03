Eşi şikayetinden vazgeçti savcılık vazgeçmedi

Ünlü oyuncu Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. GÜNAYDIN'ın duyurduğu olay 22 Ekim 2023 günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte alkol aldıktan sonra tartışmaya başlamış, iddiaya göre oyuncu Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti. Eda İynemli'nin ihbarı sonrası evde yapılan aramada 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası Orçun İynemli uyuşturucuyu 2 bin lira karşılığında satın aldığını, evde yetiştirdiği maddenin ise henüz olgunlaşmadığını söyledi.Söz konusu maddeleri kullandığını belirten İynemli, satma amacının bulunmadığını uyuşturucu maddeyi son kez içmek için aldığını ifade etti. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Eda İynemli'nin darp edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Orçun İynemli'nin tartışma sırasında Eda İynemli'ye attığı tokadın kulağına denk gelerek yaralanmaya sebep olduğu ifade edildi. 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine çıkacak. Oyuncunun uyuşturucu kullanmak suçundan ise soruşturması devam ediyor.EDA İynemli ifadesinde polisleri ikametine aldığında eşiyle arasında yaşanan darp konusundan dolayı sinirli olduğu için uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğunu ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını söyledi. Eda İynemli ifadesinin devamında eşinin son kez uyuşturucu madde içmek için söz konusu maddeleri aldığını daha sonra psikiyatrik tedavi göreceklerini belirtti.