Eşimin canı tatlıdır

Pelin Karahan önceki gün Levent'te alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Karahan, çocuklara karne hediyesi olarak Kartalkaya'ya tatile gideceklerini söylerken, "Yılda bir kere gitmeye çalışıyoruz onlar da seviyorlar" dedi. Erkeklerin son dönemde estetik yaptırması içinse Karahan, "Herkes kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle yapsın. Benim eşim yaptırmaz, canı tatlıdır biraz" diyerek güldü. Müzikal bir tiyatro yapacağı için kendinin de minik bir eğitim aldığını dile getiren Karahan, "Televizyona bir proje istiyorum. Okuduklarım var bakalım ne yapacağız?" dedi.