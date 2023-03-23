Eşinden Çiğdem Sabancı’ya karşı dava: Düğün hediyesi 250 bin $’ın yarısını istedi

Sabancıların 26 yıllık çalışanı ve damadı Faruk Bilen'in boşanma davasından bağımsız olarak eşi Çiğdem Sabancı'ya dava açtı. Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 1996'da evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Çiftin mutlu evliliği Kasım 2022'de bozuldu. İddiaya göre Çiğdem Sabancı, eşi Faruk Bilen'i önce evden sonra da işinden attırarak boşanma davası açtı. Bir otel odasında hayatını sürdüren Faruk Bilen boşanmayı istemeyerek 26 yıllık evliliğini kurtarmaya çalıştı. Bilen'in bireysel olarak birikim yapmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, boşanma davasında mahkemenin tarafların banka hesaplarına ihtiyat-i tedbir koymadığı belirtildi.Bilen düğünde kayınpederi Erol Sabancı'nın düğün hediyesi olarak 250 bin dolar hediye ettiğini, bu miktarın Sabancı Ailesi'nin kuruluşu olan bankada muhafaza edildiğini belirtti. Bugüne kadar paradan tek kuruş harcanmadığının yer aldığı dava dilekçesinde, paranın yarısının Faruk Bilen'e iade edilmesi istendi.DAVA dilekçesinde düğün hediyesiyle ilgili bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde, hediyeyi damadına veren Erol Sabancı'nın mahkemede dinlenmesi istendi. Dilekçede mahkemenin çiftin ortak hesaplarına tedbir koyması ve 1996'dan bugüne hesap hareketlerinin mahkeme tarafından talep edilmesi istendi.