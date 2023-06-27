‘Esra Erol’da bir sezonu daha geride bıraktı: Hayat mücadelesi verenlere yardım eli uzattı

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Esra Erol'da ekibi, bu sezon boyunca birçok dosyayı çözüme kavuşturdu. Hayat mücadelesi veren 9 kadına yeni ev kuruldu. Evin 1 yıllık kirası, beyaz eşyaları, yatak odası, salon takımı, çocuk odası, mutfak gereçleri ve kıyafetleri gibi tüm ihtiyaçları karşılandı. 2,5 senedir tedavi olmayı bekleyen ve 100 bin kişide bir görülen akalazya hastalığı olan Tuncay Beklen, Medipol Hastanesi Bahçelievler'de ameliyat ettirildi.Esra Erol, Kızılay iş birliği ile deprem bölgelerine 'Adıyaman-Hatay-Kahramanmaraş' başta olmak üzere birçok ilçeye yardım tırları gönderildi. İstanbul'dan 6 tır Erol ekibiyle birlikte bölgeye gönderildi ve yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yardım tırında, erzak, hijyen malzemeleri, kıyafet, oyuncak, bebek maması ve bezi, ayakkabı gibi ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere birçok temel ihtiyaç ürünü bulunuyordu.İstanbul'dan Gaziantep bölgesine gitmesi gereken "2 konteyner için lojistik destek sağlandı ve depremzedelere ulaştırıldı. Deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için 50 tablet gönderildi. Esra Erol'da programına başvuran 10 depremzede aile İstanbul ve Sakarya bölgelerine 1 yıl bedelsiz olarak yerleştirildi. Esra Erol'da programına gelen 13 aile için yeni hayat kuruldu. Seyircilerin bağışlarıyla hayat mücadelesi veren ailelere yardımlar yapıldı. Kızılay'ın kan yardımı çağrısı için Beşiktaş Cumhuriyet Meydanı'nda Esra Erol'da ailesi 'Kan Merkezi' kuruldu.Esra Erol, 23 Haziran'da sezona kısa bir ara verdi. Erol, "Programda emeği geçen herkese, ekibimize ve atv'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hem ekran başında bizi izlediğiniz hem de duyarsız kalmayıp konuların aydınlığa kavuşması için ihbarlarda bulunduğunuz, bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni sezonda dinlenmiş, yenilenmiş, içeriği zenginleştirilmiş bir şekilde Eylül ayında tekrar huzurlarınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hepinize sevgiler" diye konuştu.