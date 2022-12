Esra Erol’da en çok izlenen oldu!

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program geçtiğimiz cuma günkü yayınıyla 'Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,89 izlenme oranı ve yüzde 30,24 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak da, önceki akşam ekrana gelen on üçüncü bölümüyle perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu. 13. bölümde Öykü'nün ortadan kaybolmasıyla Yeşim karakola gitti. Ancak Tarık bunun yine Yeşim'in bir oyunu olduğunu düşünüp inanmadı. Kızının gerçekten tehlikede olduğunu fark eden Tarık, her yerde Öykü'yü aramaya başladı. Gelişmleler sonrası başının derde gireceğini anlayan şantiye şefi Refik, Ozan'dan hesap sormak isterken çıkan tartışmada inşaattan aşağı düştü. Ozan gözaltına alındı. Ancak Güzide yeni bir karar verip Oltan'a gidip davasını kabul edip istediği sonucu çıkaracağını söyledi.