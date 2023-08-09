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Giriş Tarihi: 10.8.2023

‘Evi değiştirdik, pirelerden zor kurtulduk’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Evi değiştirdik, pirelerden zor kurtulduk’
Eski manken ve oyuncu Nur Gümüşdoğrayan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Parkta çocukları ile vakit geçiren Gümüşdoğrayan, oturdukları evin bahçe katını basan pireler yüzünden apartman dairesine taşınma kararı aldıklarını söyledi. Gümüşdoğrayan "Nişantaşı kedi, köpek ve kuşları ile meşhur bir semt ama bu mahallenin hayvan sevgisi bazen kötü sonuçlar da doğurmuyor değil. Evin bahçesini pireler bastı, biz de taşınma kararı aldık. Hayvan severler kızmasın, bizim de kedimiz var ama koca koca pirelerden zor kurtulduk" diye konuştu.
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‘Evi değiştirdik, pirelerden zor kurtulduk’
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