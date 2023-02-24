‘Evim Yuvan Olsun’a destek çığ gibi büyüyor

Büyük depremin ardından 11 ilde yaşayan vatandaşlara konut sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Yapımcı Mehmet Bozdağ "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından şu an birçok depremzedenin en büyük ihtiyacı barınma. 'Evim Yuvan Olsun' dayanışma platformu ile afetten etkilenen kişilere sıcacık bir yardım eli uzatabilir, evimyuvanolsun. org web sitesi üzerinden dayanışmaya destek olabilirsin, haydi hep birlikte bir hayata dokunalım" notuyla video paylaştı. Bozdağ; Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Rüzgar Aksoy, Deniz Barut gibi 'Kuruluş Osman' dizisi oyuncularının mesajlarını iletti.
'DAYANIŞMAK ZORUNDAYIZ'
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek veren isimler arasında Nilgün Belgün, Veda Yurtsever, Nazlı Senem Ünal ve Seda Sayan da vardı.
NİLGÜN BELGÜN:
"Şu an birçok depremzedenin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Siz de evim yuvan olsun diyorsanız dayanışmaya destek olun."
'SİZ DE BİR HAYATA DOKUNUN'
VEDA YURTSEVER:
"Bir felaketin içinden geçiyoruz. Birbirimizle dayanışmak zorundayız. Malum depremzede ailelerin temel ihtiyacı barınmak. Evimyuvanolsun. org üzerinden kira yardımında bulunabilirsiniz, evinizi cüzi bir kirayla onlara açabilirsiniz. Hatta mümkünse kendilerini toplayıncaya kadar evinizi olanlara bırakabilirsiniz."
NAZLI SENEM ÜNAL:
"Her depremzedenin barınacak bir yuvaya ihtiyacı var. Siz de destek olun."
SEDA SAYAN:
"Siz de evim yuvan olsun diyorsanız bir hayata dokunun."