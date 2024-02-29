Evimi köpeğime miras bırakacağım

Şarkıcı Pınar Soykan, 5 milyon lira değerindeki evi dahil tüm mirasını Kızım Soykan isimli köpeğine bırakacağını açıkladı. Soykan, "Eşimin ve benim çocuğumuz yok. Bize bir şey olursa köpeğimizin geleceğini garantiye almak istiyoruz" dedi. Soykan, kanunen bunun uygun olup olmadığını bilmediğini ama bu işlem için bir yol aradıklarını söyledi.Pınar Soykan'ın 'Kızım Soykan' adlı köpeğinin evde özel odası var. Köpeğin en sevdiği yiyecek ise brokoli…Avukat Ozan Dora, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Türk hukukunda mirasın hayvanlara direkt olarak bırakılması mümkün değil. Ancak kişinin sağlığında gerçek ya da tüzel kişiye mirasını yükümlü olarak bağışlama hakkı var. Yani bir vasiyetname ile kişilere ya da Hayvanları Koruma Derneği gibi bir derneğe, vakfa miras bırakılırken hayvanın gelecekteki bakımının garanti altına alınması istenebilir."