Evlilikleri Fransa’da sona erdi

Oyuncu Natalie Portman ile koreograf eşi Benjamin Millepied, geçtiğimiz yaz ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İddialara göre; Millepied, 25 yaşında bir kadınla, eşini aldatmıştı. Portman'ın geçtiğimiz temmuz ayında kendisine ihanet eden kocasına boşanma davası açtığı ve Fransa'da açılan davanın geçen ay sonuca bağlandığı ortaya çıktı. Ünlü çift, 2009 yılında Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanışmıştı. Millepied ve Portman 2010 yılında nişanlanmış ve 2012'de evlenmişti. Portman, filmle Oscar'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alırken yaptığı konuşmada "Ödülümü filmin koreografisini yapan ve şimdi bana hayatımın en önemli rolünü veren aşkım Benjamin için alıyorum" diyerek aşkını dile getirmişti.