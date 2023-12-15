Fenomen Ece Ronay’a azmettiricilikten gözaltı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay (32), İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla gözaltına alındı.Eski eşi Mehmet Bilir ile yaşadığı alacak-verecek tartışması sürerken önce Gebze, ardından da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezleri kurşunlanan Ronay'ın, 28 Kasım'da eski eşi Mehmet Bilir'e ait olan İstanbul Pendik'teki güzellik salonunun motosikletli ve kasklı bazı kişiler tarafından kurşunlanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alındığı vurgulandı. Ronay'ın, Bilir'in iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak azmettirici olduğu iddia edildi.