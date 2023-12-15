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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Fenomen Ece Ronay'a azmettiricilikten gözaltı

Fenomen Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerlerinin kurşunlanması olaylarıyla ilgili ‘azmettiricilik’ suçlamasıyla gözaltına alındı

Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Fenomen Ece Ronay’a azmettiricilikten gözaltı
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay (32), İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla gözaltına alındı.



Eski eşi Mehmet Bilir ile yaşadığı alacak-verecek tartışması sürerken önce Gebze, ardından da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezleri kurşunlanan Ronay'ın, 28 Kasım'da eski eşi Mehmet Bilir'e ait olan İstanbul Pendik'teki güzellik salonunun motosikletli ve kasklı bazı kişiler tarafından kurşunlanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alındığı vurgulandı. Ronay'ın, Bilir'in iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak azmettirici olduğu iddia edildi.
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Fenomen Ece Ronay'a azmettiricilikten gözaltı
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