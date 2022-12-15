Fenomen Gamze Erçel, 155 bin 712 lira cezaya çarptırıldı

Gelen şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu, 'gamze_ercel' isimli Instagram hesabından 7 Temmuz'da yapılan üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti.Bu hareket ile markaya ve ürünlerine yönlendirme yapılmak suretiyle örtülü reklam yapıldığını tespit eden kurul, Erçel'e 155 bin 712 lira ceza kesti.Kurul, Gülben Ergen'e ait olan 'gulben123' isimli Instagram hesabı üzerinden 7 Temmuz'da yapılan cilt bakım ürünü tanıtımında da tüketicilerin reklam konusunda bilgilendirilmediğini, böylece markanın örtülü reklamının yapıldığını belirledi. Ergen'e, anılan reklamları durdurma cezası verildi. Kuruldan ceza alan diğer isimler ise Nisa Bölükbaşı ve Sedef Kasabalı oldu.