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Giriş Tarihi: 20.4.2023

Fenomen Sebile Ölmez'in 300 bin TL’lik davası görevsizliğe takıldı

Fenomen Sebile Ölmez, TV’de jüri üyeliği için bir yıllık sözleşme imzaladı. Reytingler düşük olunca yapım şirketi, jüri değişikliğine gitti. Sözleşmesinin erken feshedildiğini ileri süren Ölmez, yapım şirketine 300 bin TL’lik dava açtı. Hukuk mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dosyayı ticaret mahkemesine gönderdi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Fenomen Sebile Ölmez’in 300 bin TL’lik davası görevsizliğe takıldı
1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Sebile Ölmez, 2020 yılında bir TV programında jüri koltuğuna oturdu. Yaklaşık iki ay jüri üyeliğine devam eden Sebile Ölmez ve yapım şirketi arasında bir yıllık sözleşme bulunuyordu. Program, iki ayın sonunda reytinglerin beklendiği seviyede gitmediği gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Ölmez de yapım şirketinin sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek 300 bin TL'lik dava açtı.



REYTİNGLERİN DÜŞTÜĞÜ BİLGİSİ YANLIŞ
Dava için atanan bilirkişi, taraflar arasındaki sözleşmenin davalı yapım şirketinin sebepsiz fesih ettiği iddiasıyla açıldığını belirtti. Yapılan inceleme sonucunda yapım şirketinin haklı bir sebebe dayanmadan fesih etmesi durumunda cezai şart ödemesi gerektiği vurguladı.



10 ay içinde 300 bin TL ve cezai şart olarak 50 bin TL olmak üzere 350 bin TL ödenebileceği tespit etti. Bilirkişi raporunun alınmasının ardından reytinglerde düşüş yaşanmadığı tespit edildi. İstanbul Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, görevsizlik kararı verdi. Bundan sonra dosyaya İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi bakacak.

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Fenomen Sebile Ölmez'in 300 bin TL’lik davası görevsizliğe takıldı
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