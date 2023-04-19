Fenomen Sebile Ölmez’in 300 bin TL’lik davası görevsizliğe takıldı

1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Sebile Ölmez, 2020 yılında bir TV programında jüri koltuğuna oturdu. Yaklaşık iki ay jüri üyeliğine devam eden Sebile Ölmez ve yapım şirketi arasında bir yıllık sözleşme bulunuyordu. Program, iki ayın sonunda reytinglerin beklendiği seviyede gitmediği gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Ölmez de yapım şirketinin sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek 300 bin TL'lik dava açtı.Dava için atanan bilirkişi, taraflar arasındaki sözleşmenin davalı yapım şirketinin sebepsiz fesih ettiği iddiasıyla açıldığını belirtti. Yapılan inceleme sonucunda yapım şirketinin haklı bir sebebe dayanmadan fesih etmesi durumunda cezai şart ödemesi gerektiği vurguladı.10 ay içinde 300 bin TL ve cezai şart olarak 50 bin TL olmak üzere 350 bin TL ödenebileceği tespit etti. Bilirkişi raporunun alınmasının ardından reytinglerde düşüş yaşanmadığı tespit edildi. İstanbul Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, görevsizlik kararı verdi. Bundan sonra dosyaya İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi bakacak.