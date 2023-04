Filmde rol alan tüm oyuncular Beşiktaşlı

Aşkın Saati filmimiz 5 Mayıs'ta gösterime girecek. Semt hikâyesi, içinde kavgası gürültüsü şiddeti küfrü olmayan bir aile filmi oldu. Senaristi olarak Beşiktaş'ta doğup büyüdüğüm için Beşiktaş semtini temel aldım. Sadece Beşiktaş filmi olarak düşünülmesin, tüm semt takımlarına da hitap eden bir film oldu. Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Bülent Çolak gibi isimlerin yanı sıra eski futbolculardan Pascal Nouma da rol alıyor. Filmde oynayan herkes Beşiktaşlı. Kulüpte çok destek verdi. Hatta 3 Mayıs'ta stadyumda gala yapacağız.Çocuk tiyatrosu çok önemsenmeli. Pedagojik destekli işler olması lazım. Ağaç yaşken eğilir. Çok önemli.Birçok insandan cep telefonunu elinden alın gerçek sanatçılar o zaman kendini gösterir. Sosyal medya ile meşhur olan arkadaşların oyunlarına gidiyorum tahammül edemiyorum. Meşhur olmak çok mu önemli anlamıyorum.Müşfik Kenter'in öğrencisiydim. Topkapı Üniversitesi'nde Tiyatro bölümü kurduk. 'Yüzleşme' isimli oyunumuzu sahnelemeye başladık. Hatta Direklerarası Tiyatro Ödülleri'nden 'En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldım. Kursağımdan geçen her lokmada Müşfik Hoca'nın hakkı vardır, her fırsatta her yerde onu anarım. Ben şımarık olmaya çok yatkın biriydim, egomu kontrol altına almayı ondan öğrendim. Müşfik Hoca, 'Çok büyük bir iş yapmıyoruz, ciddi bir şaka yapıyoruz' derdi. Öğrencilerime de ondan öğrendiklerimi öğretiyorum.Kendimi sanat işçisi olarak görürüm. Öğrencimin filminde de oynadım çok popüler büyük prodüksiyonlu dönem işlerinde de... Moskova'da 'Insomnia' adlı Amerikan dizisinde rol aldım. Çok büyük macera ve deneyim oldu benim için.Şu an senaryo okuyorum. Resim yapmaya ağırlık verdim. Sanatçıyla müşteriyi buluşturmaya çalışacağım. Oyunculuk çok para kazanılan bir iş değil bence. Yapımcı olsam ben de oyuncuların sosyal medya takipçisine bakardım.Hulusi Ketmen Tiyatrosu, dedemin 1961 yılında kurduğu bir tiyatro topluluğuydu. 500 filmde oynamış. Hayatı tabi ki film olacak nitelikte ama ben onu yeniden hayata geçirmek o hatıraya sahip çıkmak istedim. Yeşilçam Müzikali ilk oyunumuz olacak. Cenk Yüksel Genel Sanat Yönetmenliği'nde, yaklaşık 30 kişilik ekiple hazırlıklarımız sürüyor.Hulusi Kentmen'in torunu olmak çok büyük gurur. Sadece benim değil herkesin dedesiydi. Benim büyüme sürecim dedemin en yoğun olduğu dönemlerdi. O yüzden çok fazla vakit geçiremedik. Dedemin kucağına alıp bizi sevdiğini hatırlamam ama bir bakışı vardı ki, gözlerindeki şefkati yeterdi. Hiç tıraşsız görmedim, pijamayla görmedim. İşe gitmezse bahçıvan tulumlarını giyer bahçeyle ilgilenirdi. Arabası her şeyiydi, küçük dünyasını büyütmüştü. Kendinden yaşça küçük kişilere de çok saygılı davranırdı. Dedem oyuncu olmamı istedi ama babam istemedi. Bir hatıram olsun isterdim.İlk pop albümümden sonra 8 sezon süren Yeşilçam Müzikali deneyimim olmuştu. Hatta biz bunu yıllar evvel Lütfi Kırdar'da sahneye koymuş çok beğenilmişti. Hulusi Kentmen denince akla Yeşilçam geliyor. Onu anlatacak en iyi oyun Yeşilçam Müzikali olacak diye düşündük. Yeşilçam starlarına sahip çıkılmalı, sadece filmlerle hatırlıyoruz. Çok güzel bir ekip kurduk. Hepsi konservatuvar mezunu arkadaşlarım. Magazin figürü isimlerden gına geldi. Sanat camiası cadı kazanı. Herkes başrol oynamak için konservatuvara giriyor, yeteneğin önüne geçen başka parametreler var. Şarkıcılar oyunculuk yapamıyor ya da tam tersi. O yüzden oyunu başrolü de bana kaldı. Haziran'da prömiyer yapmayı planlıyoruz. Broadway standartlarında bir oyun olacak.Ateş Kuşları'na ikinci bölümde katıldım. Konusu itibarıyla birtakım misyonlar edinmiş, kanallarda çok fazla görmediğimiz bir iş. Doktor Mete diye adli tıp doktorunu oynuyorum. Sokak çocuklarının yanından geçiyordum, ama diziyle birlikte bakış açım değişti.Destan dizisindeydim. O dönem işinden günümüze gelmek biraz zorladı. Benim daha 5-6 yıllık bir ekran önü tecrübem var, genç oyuncular belki benden daha tecrübeliler. Onların iştahı bana da yansıyor. 2018'den bu yana tiyatro yapamıyorum. En az 12 saat çalıştığımız için kazandığımız parayı harcayacak vakit bulamıyoruz. Tiyatroyu özlüyorum.