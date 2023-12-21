Filme açılan ilk dava reddedildi

On dokuz yıl önce vefat eden Cem Karaca'nın müzikteki etkileyici yolculuğunu ve kişisel mücadelesini beyazperdeye taşımayı amaçlayan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi için geri sayım başladı. Karaca'nın sürgün kaldığı Almanya'dan Türkiye'ye dönüşüne kadar olan hayatını anlatan filmle ilgili geçtiğimiz aylarda, dava açılmıştı. Filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik açılan durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedildi. Önünde bir engel kalmayan film 26 Ocak'ta vizyona girecek. Danışmanlığını Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın yaptığı filmde sanatçıyı İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.