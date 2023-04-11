Fırat baba mı oluyor?

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. 29'uncu bölümde; Ümran, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyeceği konusunda Elif'in üzerine gider.İşi oyuncak bebek alıp vermeye kadar götürür. Fırat'ın babası adına açtığı vakıf günü olaysız geçer ama esas bombayı Sude patlatır. Fırat, Fulya'nın aldığı bebek patiğini bulur. Üzerine bir de doktordan gelen sürpriz telefon ile baba olacağını ve Elif'in kendisinden bunu sakladığını düşünür. Baba olacağını söyleyerek Elif'e sarılır ve bunu Ümran da görür.