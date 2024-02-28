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Giriş Tarihi: 29.2.2024

Fırat Tanış’a’ uzaklaştırma kararı çıktı

Piyanist ve besteci İklim Tamkan, oyuncu Fırat Tanış’ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini ve ısrarlı takipte bulunduğunu belirtip uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu: “Sadece bana değil, aileme ve yakınlarıma da şiddet uyguladı, psikolojimi bozdu”

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Fırat Tanış’a’ uzaklaştırma kararı çıktı
İLİŞKİLERİ 2023'TE BİTTİ
İklim Tamkan ile Fırat Tanış'ın ilişkisi Eylül 2023'te bitti. Ancak Tamkan'ın iddiasına göre, Tanış o günden sonra kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktı, tehdit etti ve ısrarla takip etti. Tamkan, Tanış'a uzaklaştırma kararı çıkartıp yaşadığı mağduriyeti anlattı:



"Bu şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır. Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve sessiz kalmayı reddediyorum."
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Fırat Tanış’a’ uzaklaştırma kararı çıktı
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