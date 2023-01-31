Gazapizm’le dev buluşma

DEV senfoni orkestrası eşliğinde verdiği konserlerle geçtiğimiz yaza damga vuran Gazapizm, yeniden İstanbullu sevenleriyle buluşuyor. 121 kişiden oluşan orkestra ve koro eşliğinde gerçekleşecek 'Gazapizm Senfoni İstanbul 2023' konseri, 16 Mart'ta hem rap müzik hem de farklı müzik tarzlarından dinleyicileri aynı çatı altında buluşturacak. Geçtiğimiz sene İstanbul ve İzmir'de müzikseverlerle 3 kez buluşan ve biletleri günler öncesinden tükenen proje, Gazapizm hayranlarına sıra dışı bir konser deneyimi yaşatacak.