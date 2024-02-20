Geçen yıl entübe edilen şanatçı bu kez sahnede yere yığıldı! Dehşete düşüren o görüntüler...

Bu düşüşe rağmen gösterisine devam eden, 40 yıldır bir an bile yıldızlığından ödün vermediğini bir kez daha gösterdi.

Üstelik bu Madonna'nın sahnedeki ilk düşüşü değil. Pek çok kişi, 2015 yılında, 56 yaşındaki yıldız, Brit Ödülleri'ndeki düşüşüyle yine gündem olmuştu. Ödül töreninde sahne alan pop yıldızı, giydiği pelerin nedeniyle sahneden aşağıya çekildi.