Geçen yıl entübe edilen şanatçı bu kez sahnede yere yığıldı! Dehşete düşüren o görüntüler...

18 Şubat Pazar günü Seattle'daki Climate Pledge Arena'da "Open Your Heart" şarkısı sırasında gerçekleşen düşüş anı, hayranlarının da beklemediği bir ana dönüştü.
Madonna, konser esnasında performansını gerçekleştirirken, sahnede dansçılarından birinin çekmesi gereken bir sandalyeye oturtuldu. Fakat dansçı, Madonna'nın oturduğu sandalyeyi çekerken tökezledi ve ikisini de yere düşürdü.
Madonna, yaşadığı düşüşe rağmen performansını sürdürmeye devam etti ve hatta yere uzanmış mikrofona şarkı söylerken gülümsediği bile görüldü.
Sosyal medya kullanıcılarından birbirinden farklı tepki aldı. Bazıları olayın komik yanını buldu, bazıları da gösterinin devam etmesini sağladığı için Madonna'yı övdü.
Bu düşüşe rağmen gösterisine devam eden, 40 yıldır bir an bile yıldızlığından ödün vermediğini bir kez daha gösterdi.
Üstelik bu Madonna'nın sahnedeki ilk düşüşü değil. Pek çok kişi, 2015 yılında, 56 yaşındaki yıldız, Brit Ödülleri'ndeki düşüşüyle yine gündem olmuştu. Ödül töreninde sahne alan pop yıldızı, giydiği pelerin nedeniyle sahneden aşağıya çekildi.
Bu anlara dair sonrasında yaptığı açıklamada ise; pelerininin çok sıkı bağlandığı için "açılmadığnı" bu nedenle boğulmak üzere olduğunu, dansçıların pelerini açarken boğulmamak için "düşmeyi tercih" ettiğini söylemişti.