Gelinle damada moral olmak istedik

ASLI Tandoğan, önceki gün Etiler'deydi. Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş'a giden Tandoğan, depremzede bir çiftin nikah şahidi olmuştu. Ünlü oyuncu, "Böyle bir durumda nikah mı yapılır?' diyorlar. Evet yapılır. Çünkü onların, morale ihtiyacı var. Gelin ve damat çok güzel giyinmişti. Nikah memuru 'Biraz önce arkadaşımı kaybettim' diyerek söze başladı. Duygular öyle iç içe girmiş durumda ki. İnsanlar hayata tutunmaya çalışıyorlar. Geleneğimizde takı takmak olduğu için orada elimizde ne varsa takalım dedik. Benim de yanımda para vardı, onu taktım. Pastaları yoktu, orada küçük top kekler vardı. Onu yediler" diye konuştu. Konuşma sırasında çok duygulanan Tandoğan, gözyaşlarına hakim olamadı. Tandoğan, "Ben orada çok küçük bir kesime şahit oldum. İnsanların ne hayalleri vardı. Zor bir durum ama birlik olup üstesinden geleceğiz" dedi.