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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Gençlerden öğreneceğımız çok şey var

Türkiye’nin önde gelen işadamlarından Bülent Eczacıbaşı’nın yeni kitabı ‘Aklımızda Bulunsun’un imza günü D&R’da gerçekleştirildi. İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimleri de ağırlayan Ezcacıbaşı, gençlerden çok yetişkinlere tavsiyelerde bulundu

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Gençlerden öğreneceğımız çok şey var
Ünlü işadamı Bülent Eczacıbaşı, ikinci kitabı 'Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler'in imza gününü D&R Kanyon'da gerçekleştirdi. Eczacıbaşı'nı; iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler ve sevenleri yalnız bırakmadı. İmza gününde okurlarının kitaplarını imzalayan Eczacıbaşı; 'Bizim kuşağımızın, artık deneyimlerini aktarma aşamasına geldiğini düşünüyorum.



Bizim de gençlerden öğreneceğimiz şeyler var. Çünkü bizim hiç bilmediğimiz ilgimiz olmayan konularda gençler çok daha bilgili. Tam da bu noktada uyum içerisinde birleşebilirsek o zaman kuruluşlarımız çok şey kazanıyor" dedi. 2018'de büyük ilgi gören 'İşim Gücüm Budur Benim' adlı kitabından sonra 'Aklımızda Bulunsun'da iş yaşamının ana meselelerine değinen Eczacıbaşı, hem dünya hem de Türkiye perspektifinden bir bakış sunuyor.
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Gençlerden öğreneceğımız çok şey var
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