Gerçekleri Tolga yerine Oğulcan öğrendi!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. 89'uncu bölümde Tolga'nın peşinden odaya gelen Oğulcan, kızların dağıttığı eşyaları toplamak isterken bilgisayardaki videoyu izler. Süsen'in Leyla'nın düşmesine neden olduğunu öğrenir. Süsen ile yüzleşir ve ona olan tüm davranışı değişir. Oğulcan'ın bu düşmanca davranışına başta Ömer olmak üzere kimse anlam veremez ve araları açılır. Ahmet, Suzan'dan kız arkadaşı olmasını isterken Akif de sarı fırtınasının gönlünü almayı başarır.