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Giriş Tarihi: 29.5.2023

‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’

Sanat dünyasının ünlü isimleri Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yine sandık başına geçti. Oylarını kullanan sanatçılar “Görevimizi yaptık, vatana millete hayırlı olsun” dileğinde bulundu

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’
Metin Şen ve Aslı Gümüşel oy kullanmaya birlikte geldi. Keyifli oldukları görülen Şen habercilere, "Ayrılsak da beraberiz. Her zaman birlikte göreceksiniz" dedi.

Vatandaşlık görevini yapanlar arasında Cansu Dere ve Sinan Akçıl da vardı.




Şarkıcı Zeynep Bastık, vatandaşlık görevini TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde yerine getirdi. 1227 numaralı sandıkta oy atan Bastık, mührü kabinde unuttu. Bastık, sandık görevlilerinin uyarısıyla mührü kabinden alarak yetkililere teslim etti. Aynı üniversitede oyunu kullanan şarkıcı Oğuzhan Koç, "Görevimizi yaptık" dedi.

OYUNCU Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu 1059 numaralı sandıkta kullandı. Sabah erkenden okula gelen Sarıkaya, şapkası, kulaklığı ve gözlükleri ile dikkat çekti.
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‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’
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