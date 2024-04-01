‘Gözünü dört aç’ uyarısı ilişkiyi bitirdi

UZUN yıllardır özel hayatını gizli tutan ünlü aktör Tom Cruise, Elsina Khayrova ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Rus sevgilisi ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Cruise'un, Khayrova'dan ayrıldığı ortaya çıktı.Ayrılma sebebi ise Cruise'un Rus sevgilisinin eski kocası Dmitry Tsvetkov'un verdiği bir röportaj. Çiftin görüşmeye başladığı haberlerinin ardından Tsvetkov, röportajda Cruise'u "Gözünü ve cüzdanını dört aç" diye uyarmıştı. Cruise'dan övgüyle bahseden eski eş, oyuncuyla bir film projesi hakkında görüştüğünü bile ileri sürmüştü. Bazı kaynaklara göre, bu röportaj Cruise'u rahatsız etti ve çift bir süre sonra ayrıldı.