Guardiola’nın İstanbul çıkarması

ŞEHRİN TARİHİ YERLERİNİ GEZDİLER

Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, İstanbul'a tüm akrabalarını getirdi. İspanyol teknik direktörün eşi Cristina Serra, çocukları Maria ve Marius önceki gün diğer aile üyeleriyle birlikte kendilerine tahsis edilen bir minibüsle İstanbul'u turladı.







Şehrin tarihi mekanlarını gezip Boğaz turu yapan ailenin duraklarından biri de Sirkeci oldu. Ekip gittikleri tarihi bir restoranda akşam yemeği yedi. Aile üyeleri en çok deniz ürünlerinden oluşan yemeklere ilgi gösterdi.

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GÖNLÜ RAZI GELMEDİ



ARABASINI GÖNDERDİ

Arjantınlı efsanevi futbolcu Sergio Aguero da Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'da.







Önceki gece Boğaz'da yemek yiyen ünlü yıldız, çıkışta yarım saat beklemesine rağmen taksi bulamadı.







Aguero'nun imdadına Gökhan Gönül yetişti. Aguero'nun yemek yediği mekanın karşısında bir restoranı olan Gönül, lüks aracını gönderip Aguero'yu kaldığı otele bıraktırdı.



