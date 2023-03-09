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Giriş Tarihi: 9.3.2023 16:17 Son Güncelleme: 9.3.2023 16:17

Güçlerini depremzedeler için birleştirdiler! Moda ve sanat iyilikte buluştu

Başarılı modacı Melisa Erol, yeni kreasyonun katalog çekimleri için sanatçı Seda Üren ile “koşulsuz iyilik” temalı bir işbirliğine imza attı…

Güçlerini depremzedeler için birleştirdiler! Moda ve sanat iyilikte buluştu

Modacının yeni kreasyonun katalog çekimleri için objektif karşısına geçen ünlü sanatçı Seda Üren, pozları ile sete damgasını vurmayı başardı.

Çekimler için hiçbir ücret talep etmeyen Üren, bunun yerine modacı Melisa Erol ile son derece özel bir projenin mimarı oldu. Bir yıl boyunca kreasyondan satılacak her iki üründen birinin Güneydoğu Anadolu Depremi'nin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla AFAD'a bağışlanacağını duyuran ikili, bunun kendileri için hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

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Güçlerini depremzedeler için birleştirdiler! Moda ve sanat iyilikte buluştu
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