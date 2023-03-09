Güçlerini depremzedeler için birleştirdiler! Moda ve sanat iyilikte buluştu

Modacının yeni kreasyonun katalog çekimleri için objektif karşısına geçen ünlü sanatçı Seda Üren, pozları ile sete damgasını vurmayı başardı.

Çekimler için hiçbir ücret talep etmeyen Üren, bunun yerine modacı Melisa Erol ile son derece özel bir projenin mimarı oldu. Bir yıl boyunca kreasyondan satılacak her iki üründen birinin Güneydoğu Anadolu Depremi'nin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla AFAD'a bağışlanacağını duyuran ikili, bunun kendileri için hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.