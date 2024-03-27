‘Güçlü kadınları tanımaktan mutluluk duyuyorum’

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının bu kez izleyicilerin alıştıklarından çok daha farklı konukları vardı. Programa İstanbul ve çevresinin çeşitli bölgelerinden gelen kadın muhtar adayları konuk oldu.Yayına katılan onlarca kadın aday, Esra Erol'da programıyla seslerini bir kez daha duyurma şansı buldu. Kadın muhtar adaylarına başarılar dileyen Erol, "Kadın iyileştikçe toplum değişiyor. Toplum iyileşiyor. O yüzden güçlü kadınlar toplumun değişmesinde öncülük ediyorlar. Her geçen gün bu kadınları tanımaktan mutluluk duyuyorum. Yolunuz açık olsun. Pozitif ayrımcılık yapıyorum, bununla da gurur duyuyorum" dedi.