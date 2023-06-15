Gülayşe ve Barbaros sözleniyor! Ateş Kuşları, Kara ile karşılaşacak mı?

Barbaros 'un annesinin ölüm haberini vermek Gülayşe'ye düşer. Barbaros bu acı haberle yıkılır. Barbaros, annesinin intihar ettiğine inanacak mı?

NAZMİYE'NİN HAİN PLANLARI!

Pamir, Çatal'ı hapisten kaçırmayı başarır ama Şirin'in ölümü Naz ve Çatal'ı birbirine düşürür. Ama Naz'ın Çatal'ı ortak etmek istediği yeni planları vardır. Naz başarılı olabilecek mi?

BARBAROS, GÜLAYŞE'YE EVLENME TEKLİFİ EDİYOR!

Nizam, Barbaros'un kaybına çok üzülse de Naz'ın dolduruşuna gelir, annesinin yokluğunda Gülayşe'nin Barbaros'un yanında olmasına karşı çıkar ama aşıklar inatla direnirler, hatta Barbaros daha da ileri gidip Gülayşe'ye evlenme teklifi eder. Nizam bunu duyunca kıyamet kopar! Peki Gülayşe ne yapacak? Yeni kavuştuğu babasını mı hayatının aşkı Barbaros'u mu seçecek?

KARA, ATEŞ KUŞLARI'NDAN NE İSTİYOR?

Kara, Ateş Kuşları'nın aklıyla oynamaya başlar. Sare, Kara'nın nerde olduğu ile ilgili bir ipucu ele geçirir. Kara'nın öldüğünü düşünen Ateş Kuşları bu girdaptan kurtulabilecek mi? Gerçekten gelen Kara mı?

KARA'YA NE OLDU?

Geçmişte ise Köksüzler olacaklardan habersiz Nebahat'in tuzağına doğru yürümektedir ve bu tuzak onların Kara'yı kaybetmesine sebep olacaktır.