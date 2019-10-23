Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş kimdir? Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Kadir Güneş hakkında tüm ayrıntılar!

Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen ve magazin gündemine bomba gibi düşen dans görüntülerinin ardından Kadir Güneş araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ünlü akınına uğrayan ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi ve Aleyna Tilki samimi dansları ile görenleri şaşkına çevirmişti. Peki, Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Kadir Güneş kimdir? İşte Kadir Güneş hakkında merak edilenler…

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

İş insanı Yiğit Doğan Çelik ile geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde çok konuşulan ve ünlü akınına uğrayan düğünle evlenen modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olduğu öğrenilen Kadir Güneş'in magazin gündeminde üst sıralarda yer almasına neden olan video sonrasında taraflar şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.

Takvim'in haberine göre; 2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Ayberk Kalkavan'dan Ocak ayında ayrılan Asena Atalay, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'le ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Öte yandan Aleyna Tilki ile Kadir Güneş'in 1 buçuk ay önce birlikte Paris'e gittikleri iddia ediliyor.