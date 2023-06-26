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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Günaydın’dan bayram ziyaretleri

GÜNAYDIN ekibine bayram tatili yok! Sanat dünyasının ünlü isimlerinin kapısını çalıp onlarla birbirinden keyifli röportajlar gerçekleştirdik

Günaydın’dan bayram ziyaretleri
ASLI TANDOĞAN
Aslı Tandoğan, oğlu Atlas ve kızı Arya ile Riva'daki evinin kapılarını Günaydın'a açtı. Tandoğan, "Evimizin kalabalık olmasını çok seviyoruz, bu yüzden sık sık misafir ağırlıyoruz" dedi.



JESSICA MAY
Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'ye olan sevgisini anlattı. May, "Artık Karadenizli birini görünce 'Vay hemşehrim' diyorum" dedi.



KİBARİYE
Eşi Ali Küçükbalçık'la Günaydın'a bayram için çok özel bir röportaj veren Kibariye, "Kibariye bir marka olduysa bunu tırnaklarımla kazıyarak yaptım" dedi.



CEYLAN
Yeni albüm çıkaran Ceylan, dünyaya ayak uydurmayı ve yenilikleri sevdiğini söyledi. Ceylan, her şeyi Günaydın'a anlattı.

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Günaydın’dan bayram ziyaretleri
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