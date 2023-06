Günaydın’dan bayram ziyaretleri

Aslı Tandoğan, oğlu Atlas ve kızı Arya ile Riva'daki evinin kapılarını Günaydın'a açtı. Tandoğan, "Evimizin kalabalık olmasını çok seviyoruz, bu yüzden sık sık misafir ağırlıyoruz" dedi.Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'ye olan sevgisini anlattı. May, "Artık Karadenizli birini görünce 'Vay hemşehrim' diyorum" dedi.Eşi Ali Küçükbalçık'la Günaydın'a bayram için çok özel bir röportaj veren Kibariye, "Kibariye bir marka olduysa bunu tırnaklarımla kazıyarak yaptım" dedi.Yeni albüm çıkaran Ceylan, dünyaya ayak uydurmayı ve yenilikleri sevdiğini söyledi. Ceylan, her şeyi Günaydın'a anlattı.