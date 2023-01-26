Günler değişiyor birinci değişmiyor!

Kuruluş Osman

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 114. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

#TürkBoyunEğmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %11,29 izlenme oranı ve %26,40 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %7,83 izlenme oranı ve %21,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,06 izlenme oranı ve %23,52 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşirken, dizinin bölüm özeti ise yine tüm kategorilerde üçüncü sıraya yerleşti.