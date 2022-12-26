Gürel’le çöpten bulduğu tabloyu klipte kullandı

Popun sevilen yorumcusu Faruk K., 'Azar Azar' 'Hadi Bakalım' ve 'Sen Gidince' coverlarından sonra yeni şarkısı 'Zengin Kalkışı'nı müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Şarkıya geçtiğimiz günlerde Hossein Khojamli tarafından klip çekildi. Ünlü söz yazarı Aysel Gürel ile dostluğu bilinen Faruk K.'nın klibinde kullandığı tablonun bir hikayesi var. Klipte sokakta yaşayan bir evsizi canlandıran popçu, yıllar önce Gürel ile çöpten buldukları bir tabloyu klibinde kullandı. Faruk K. "Tabloyu çöpten bulduğumuz anı seyirciye yaşatmak istedim ve bu klibi sevgili dostum Aysel Gürel anısına çektim" dedi.